ΑΣΕΑΔ: Απορρίφθηκε η προσφυγή του Παναθηναϊκού για τη Βάσω Τσαρούχα – Δεκτή η παρέμβαση του Ολυμπιακού

Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του ορισμού της Βάσως Τσαρούχα ως πρώτης διαιτητή στον πρώτο τελικό της περασμένης αγωνιστικής περιόδου της Stoiximan GBL, ενώ παράλληλα έκανε δεκτή την πρόσθετη παρέμβαση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην υπόθεση.

Η διαδικασία ξεκίνησε μετά την ανακοίνωση των διαιτητών της αναμέτρησης από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), στις 3 Ιουνίου, όταν η Βάσω Τσαρούχα ορίστηκε πρώτη διαιτητής στον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ κατά της ΚΕΔ, επικαλούμενη την εκκρεμή ποινική διαδικασία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Οι «πράσινοι» αμφισβήτησαν τη νομιμότητα του ορισμού των διαιτητών και ζήτησαν την ακύρωση του πρώτου τελικού, υποστηρίζοντας ότι ο ορισμός ήταν παράνομος.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση κατέθεσε πρόσθετη παρέμβαση η ΚΑΕ Ολυμπιακός, υπέρ της Βάσως Τσαρούχα.

Η προσφυγή συζητήθηκε στις 18 Ιουνίου 2026, ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΑΔ. Το διατακτικό της απόφασης εκδόθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, με το αρμόδιο όργανο να απορρίπτει το αίτημα του Παναθηναϊκού και να κάνει δεκτή την πρόσθετη παρέμβαση των «ερυθρολεύκων».