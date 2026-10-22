Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών πίσω

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στις 04:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής ώρας. Η θερινή ώρα θα επιστρέψει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, ενώ ειδικοί επισημαίνουν τις πιθανές επιπτώσεις της εποχιακής αλλαγής στον ύπνο και την ευεξία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή της ώρας, καθώς στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, ώστε να δείχνουν 03:00.
  • Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, οπότε τα ρολόγια θα μετακινηθούν εκ νέου μία ώρα μπροστά, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη θερινή ώρα.
  • Ειδικοί στον τομέα της υγείας επισημαίνουν ότι η προσαρμογή του κιρκάδιου ρυθμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου και την ευεξία των πολιτών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη αλλαγή της ώρας, με τη μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, ώστε να δείχνουν 03:00.

Η αλλαγή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 19ης Ιανουαρίου 2001, η οποία ρυθμίζει την εφαρμογή της θερινής ώρας.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, οπότε τα ρολόγια θα μετακινηθούν εκ νέου μία ώρα μπροστά, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη θερινή ώρα.

Η εποχιακή αλλαγή της ώρας αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ωστόσο, ειδικοί στον τομέα της υγείας επισημαίνουν ότι η προσαρμογή του κιρκάδιου ρυθμού, δηλαδή του βιολογικού ρολογιού του οργανισμού, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου και την ευεξία των πολιτών.

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