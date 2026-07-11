Πυροσβεστική: 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 23 τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο, ενώ 3 παραμένουν ενεργές. Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες για προσοχή και τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε 26 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.
  • Τα ανακριτικά γραφεία και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
  • Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε 26 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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