Πύργος: Κατέρρευσε κτίριο σε κεντρική πλατεία – Ζημιές σε τρία οχήματα

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ένα ετοιμόρροπο κτίριο στην περιοχή, κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιο θύμα.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κατάσταση του κτιρίου έπειτα από την κατάρρευση δείχνει πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κι άλλα τμήματά του, με κίνδυνο να υπάρξουν θύματα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο