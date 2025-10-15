Πύργος: Κατέρρευσε κτίριο σε κεντρική πλατεία – Ζημιές σε τρία οχήματα

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΥΡΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟ

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ένα ετοιμόρροπο κτίριο στην περιοχή, κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιο θύμα.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κατάσταση του κτιρίου έπειτα από την κατάρρευση δείχνει πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κι άλλα τμήματά του, με κίνδυνο να υπάρξουν θύματα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

ΠΥΡΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΥΡΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΥΡΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΥΡΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΥΡΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία το νέο Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων

Τουρισμός: Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – Ποιους αφορά

Άνδρας «έκανε την ανάγκη του» σε βωμό στον Άγιο Πέτρο – Σε σοκ ο Πάπας Λέων – ΒΙΝΤΕΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:31 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σε δίκη παραπέμπονται οι τρεις Τούρκοι για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς κατά στελεχών της ΕΥΠ

Στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Έδεσσας παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις Τούρ...
21:17 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Συναγερμός στο Κρυονέρι: Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει

Συναγερμός στο Κρυονέρι καθώς ένας άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ά...
20:45 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό 11χρονου από συμμαθητές του

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να αναζητηθούν πιθανές ευθύνες μ...
20:05 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πλάτανο – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στη βόρεια Εύβοια, όταν αυτ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης