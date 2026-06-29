Πρώτος στο «κυνήγι» του λαγοκέφαλου ένας 15χρονος: «Την τελευταία φορά έπιασα 158 – Ήξερα από μικρός ότι βλάπτουν τη φύση»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Διοργανώθηκε διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλων και νικητής ήταν ένας 15χρονος από το Παλαιό Φάληρο. Πρόκειται για τον Γιάννη Τσουκτουρίδη, μαθητή του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου στο πλαίσιο 10ήμερης δράσης.

Σημειώνεται ότι ο ανήλικος ψαρεύει από ηλικία 9 ετών. Κατάφερε να κερδίσει το πρώτο βραβείο, ένα καλάμι ψαρέματος, χάρη στις εντυπωσιακές επιδόσεις του στο κυνήγι του λαγοκέφαλου, του ξενικού είδους ψαριού που απειλεί τις ελληνικές θάλασσες.

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους»

Ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης αποκάλυψε σήμερα Δευτέρα μιλώντας εκπομπή «Action Τώρα», ότι η ενασχόλησή του με την αλιεία του λαγοκέφαλου ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.

«Δύο χρόνια πριν έπιασα τον πρώτο λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στην τελευταία του εξόρμηση κατάφερε να αλιεύσει συνολικά 158 λαγοκέφαλους στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας.

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε, ενώ θέλησε να διευκρινίσει και ένα ζήτημα που συχνά προκαλεί ανησυχία: «Μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή».

Από την πλευρά του ο εμπνευστής της δράσης, ο ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από τη Ρόδο, Μιχάλης Καρποδίνης, δήλωσε στην ίδια εκπομπή ότι η πρωτοβουλία αναμένεται να συνεχιστεί.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Υπάρχουν κατηγορίες για αλιεία από την ακτή, από σκάφος, ενώ έχουμε και την παιδική κατηγορία, στην οποία κέρδισε ο φίλος μας, ο Γιάννης», σημείωσε.