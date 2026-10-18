Πού έπεσε το περισσότερο νερό την Παρασκευή και το Σάββατο – Δείτε πίνακα

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Η κακοκαιρία η οποία επηρέασε τη χώρα μας το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου συνοδεύτηκε από αξιόλογες βροχοπτώσεις στα πεδινά, καθώς και χιονοπτώσεις σε ορεινά τμήματα.

Τα σημαντικότερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στα ανατολικά τμήματα της χώρας, με έμφαση στην Εύβοια.

Πρωταθλήτρια η Εύβοια

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής, για το προαναφερόμενο διήμερο, καταγράφηκε στη Σέττα Ευβοίας και έφτασε τα 90 mm, με τη δεύτερη θέση να ανήκει στη Στενή.

Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής του διημέρου.