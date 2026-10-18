Γερμανία: Η συμπρόεδρος του AfD που άλλα υποστηρίζει δημόσια κι άλλα κάνει ιδιωτικά – Δείτε βίντεο

Η Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), υπερασπίστηκε το παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας το οποίο προωθεί το κόμμα της μολονότι η ίδια ζει με την σύντροφό της και μεγαλώνουν μαζί δύο παιδιά. Σε συνέντευξή της στο βρετανικό περιοδικό «Economist», η Γερμανίδα πολιτικός υποστήριξε πως δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί στην προσωπική της ζωή το οικογενειακό πρότυπο το οποίο υποστηρίζει πολιτικά, προκαλώντας νέα συζήτηση για τη σχέση ανάμεσα στις θέσεις του AfD και τις προσωπικές επιλογές της ηγεσίας του.

Η Βάιντελ παραχώρησε συνέντευξη στη διευθύντρια σύνταξης του «Economist», Ζάνι Μίντον Μπέντος, στο γερμανικό κοινοβούλιο, στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκειά της κλήθηκε να εξηγήσει πώς συμβιβάζεται η δική της οικογενειακή κατάσταση με τις θέσεις του κόμματός της, το οποίο προβάλλει ως πρότυπο την οικογένεια που αποτελείται από πατέρα, μητέρα και παιδιά.

Η δημοσιογράφος επισήμανε ότι το AfD υπερασπίζεται την παραδοσιακή οικογένεια, ενώ η ίδια η Βάιντελ μεγαλώνει δύο παιδιά στην Ελβετία με τη σύντροφό της, η οποία έχει γεννηθεί στη Σρι Λάνκα.

«Το κόμμα σας υποστηρίζει την παραδοσιακή οικογένεια. Εσείς και η σύζυγός σας, που γεννήθηκε στη Σρι Λάνκα, μεγαλώνετε δύο παιδιά στην Ελβετία. Είναι σαφές ότι δεν ακολουθείτε τον ορισμό του κόμματός σας», παρατήρησε η Μίντον Μπέντος.

«Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το κάνω. Η σύντροφός μου είναι στην πραγματικότητα Ελβετίδα», απάντησε η Βάιντελ.

Στη συνέχεια επέμεινε ότι η προσωπική της ζωή δεν αναιρεί την υποστήριξή της στο συγκεκριμένο οικογενειακό μοντέλο.

«Μπορώ να είμαι υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας, επειδή αυτό είναι το μοντέλο στο οποίο μεγαλώνει το 90% των παιδιών. Μπορώ να υποστηρίζω αυτό το μοντέλο», ανέφερε, παρουσιάζοντας το ποσοστό αυτό ως επιχείρημα υπέρ των θέσεων της παράταξής της.

Η τοποθέτησή της αναδεικνύει την αντίθεση ανάμεσα στο οικογενειακό πρότυπο που προβάλλει το AfD και στον τρόπο ζωής της ίδιας της συμπροέδρου του, χωρίς η Βάιντελ να θεωρεί ότι υπάρχει πολιτική ασυνέπεια.

Ανοιχτά ομοφυλόφιλη

Η Άλις Βάιντελ είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλη και από το 2009 διατηρεί σχέση με την Σάρα Μπόσαρντ, κινηματογραφική παραγωγό που γεννήθηκε στη Σρι Λάνκα και υιοθετήθηκε σε μικρή ηλικία από ελβετική οικογένεια.

Οι δύο γυναίκες μεγαλώνουν δύο παιδιά, ενώ η οικογενειακή τους ζωή είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με την Ελβετία. Η Βάιντελ δραστηριοποιείται πολιτικά στη Γερμανία, ενώ η σύντροφός της εργάζεται στην Ελβετία, όπου ζουν και τα παιδιά τους.

Η προσωπική της κατάσταση έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, καθώς η ίδια βρίσκεται στην ηγεσία μιας παράταξης που υποστηρίζει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, αντιτίθεται στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και προβάλλει συντηρητικές θέσεις για την οικογένεια και την παρουσία των ΛΟΑΤΚΙ+ θεμάτων στην εκπαίδευση.

Στο πρόγραμμα του AfD, η οικογένεια περιγράφεται ως θεμελιώδης πυρήνας της κοινωνίας, αποτελούμενος από πατέρα, μητέρα και παιδιά. Η παράταξη ζητεί η κρατική οικογενειακή πολιτική να έχει ως σημείο αναφοράς αυτό το μοντέλο, απορρίπτοντας την επέκταση του συγκεκριμένου θεσμικού ορισμού σε άλλες μορφές συμβίωσης.

Η Βάιντελ, πάντως, έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν ότι οι ομόφυλες σχέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, ακόμη και αν το κόμμα της εξακολουθεί να προβάλλει ως κοινωνικό πρότυπο την παραδοσιακή οικογένεια.