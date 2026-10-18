Αίγυπτος: Στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας ο Σίσι – Δεσμεύτηκε για βοήθεια

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, δεσμεύτηκε να λάβει «οποιοδήποτε μέτρο» χρειαστεί για την υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας, εν μέσω των επιθέσεων που δέχεται η χώρα από τους Χούθι.

Στο πλαίσιο αυτό, το αιγυπτιακό κοινοβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα Κυριακή (18/10), προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ριάντ.

Αφού πρώτα υποβάλει σχετικό αίτημα το Ριάντ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αλ Σίσι επιδιώκει την έγκριση για την παροχή στρατιωτικής συνδρομής, εφόσον η Σαουδική Αραβία υποβάλει σχετικό αίτημα.