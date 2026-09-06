Πού είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα 6/9 – Δείτε φωτό

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Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς προβλέπεται για σήμερα Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή περιλαμβάνεται η Αττική, καθώς και πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και αρκετά νησιά.

Ειδικότερα, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Μαγνησία

Αργολίδα, Κορινθία

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία

Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς

Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο

Κρήτη

Νησιά Ιονίου, Βόρειου Αιγαίου & Νότιου Αιγαίου

Περιοχές Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Σερρών, Αχαΐας και Ηλείας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Έκκληση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Επίσης, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.