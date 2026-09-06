Σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1860: Ο Τζιουζέπε Γκαριμπάλντι οδηγεί τους «κοκκινοπουκαμισάδες» του στην κατάληψη της Νάπολης, κατά τη διάρκεια του ιταλικού πολέμου της ανεξαρτησίας. 1861: Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστείδη Δόσιο. 1901: Ο αναρχικός Λέων Τσόλγκος δολοφονεί τον Aμερικανό πρόεδρο Γουίλιαμ Μακίνλεϊ. 1955: Στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων, με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε εννέα ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους γ ια τον ελληνισμό της Πόλης. 1966: Ο πρωθυπουργός της Νοτίου Αφρικής, Χέντρικ Φέρβερντ, δολοφονείται στο Κοινοβούλιο από τον ελληνικής καταγωγής δημόσιο υπάλληλο Δημήτριο Τσαφέντα. Ο Φέρβερντ ήταν υπεύθυνος για πολλούς νόμους του απαρτχάιντ. 1985: Ο Κωστής Στεφανόπουλος αποσκιρτά από τη Νέα Δημοκρατία και ιδρύει τη Δημοκρατική Ανανέωση (ΔΗΑΝΑ). Στο νέο κόμμα προσχωρούν ακόμα εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 1997: Την 62η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, ο οποίος κάνει σαφή την αταλάντευτη πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει την πολιτική σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι όλα πρέπει να γίνουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, θέτει ως προτεραιότητα της κυβέρνησης την ισότιμη ένταξη της χώρας μας στο ευρώ, την ισχυρή παρουσία της στα Βαλκάνια και την οικονομική ανάπτυξη.



Γεννήσεις

1772: Λογγίνος Χέυδεν, ολλανδικής καταγωγής Ρώσος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Θάν. 5/10/1850).

Λογγίνος Χέυδεν, ολλανδικής καταγωγής Ρώσος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Θάν. 5/10/1850). 1860: Λαυρέντιος (Λορέντζος) Μαβίλης, ποιητής. (Θάν. 28/11/1912).

Λαυρέντιος (Λορέντζος) Μαβίλης, ποιητής. (Θάν. 28/11/1912). 1925: Αντρέα Καμιλέρι, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. (Θάν. 17/7/2019).

Θάνατοι