Πέθανε ο κωμικός ηθοποιός Τόνι Σλάτερι

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο κωμικός ηθοποιός, Τόνι Σλάτερι, έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Ποιος ήταν ο Τόνι Σλάτερι

Ο Τόνι Σλάτερι ήταν Άγγλος ηθοποιός και κωμικός. Εμφανιζόταν τακτικά στη βρετανική τηλεόραση από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, κυρίως ως τακτικός συμμετέχων στην εκπομπή αυτοσχεδιασμού «Whose Line Is It Anyway?» του Channel 4. Η κινηματογραφική του δουλειά περιελάμβανε ρόλους στις ταινίες «The Crying Game«, «Peter’s Friends« και «How to Get Ahead in Advertising».

Ο Σλάτερι γεννήθηκε στο Στόουνμπριτζ του βόρειου Λονδίνου, σε περιβάλλον εργατικής τάξης, ως πέμπτο και τελευταίο παιδί των καθολικών Ιρλανδών μεταναστών Μάικλ και Μάργκαρετ Σλάτερι.