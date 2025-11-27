Πατήσια: Κύκλωμα παγίδευε θύματα μέσω ψεύτικου γυναικείου προφίλ στα social media και τα εκβίαζε

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Κύκλωμα που διέπραττε ληστείες, εκβιασμούς και παράνομες κατακρατήσεις χρησιμοποιώντας ως «δόλωμα» ένα ψεύτικο γυναικείο προφίλ σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων,  συνελήφθη το απόγευμα της 22ας Νοεμβρίου ένας 31χρονος αλλοδαπός, μέλος της συμμορίας, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, έπειτα από συνάντηση που είχε ορίσει με θύμα προκειμένου να παραλάβει το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, περιλαμβάνονται άλλα 3 μέλη εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ως προς τον τρόπο δράσης των μελών του κυκλώματος, οι δράστες είχαν φτιάξει ένα ψεύτικο γυναικείο προφίλ σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Στη συνέχεια, γυναίκα μέλος της συμμορίας παγίδευε τα θύματά της στο εσωτερικό του διαμερίσματος και κατόπιν αναλάμβαναν δράση τρεις άνδρες, οι οποίοι, με την απειλή όπλου και μαχαιριού, αφού τα εγκλώβιζαν παρά τη θέλησή τους επί ώρες στον χώρο, τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και αντικείμενα.

Όταν δε τα θύματα δεν κατάφερναν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό, οι δράστες όριζαν νέα συνάντηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για την παραλαβή του.

Σε πολλές περιπτώσεις οι δράστες φωτογράφιζαν τα θύματα παρά τη θέλησή τους και τα εκβίαζαν ότι θα τα παρουσιάσουν ως δράστες κλοπής, απαιτώντας επιπλέον χρηματικά ποσά.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες, απόπειρες εκβίασης, παράνομες κατακρατήσεις κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο επίμαχο διαμέρισμα και την οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: αποδεικτικό συναλλαγής μέσω εμβάσματος, χειρόγραφες σημειώσεις με αναγραφή πληθώρας λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και μπαλτάς.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας για τη διευκόλυνση της εγκληματικής τους δράσης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

20:25 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

