Παπαδόπουλος για τα 5,3 Ρίχτερ στην Κρήτη: «Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό»

Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,3 και 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου Ανατολικά – Βορειο-ανατολικά της Γαύδου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

O σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι είναι νωρίς ακόμη για να ειπωθεί αν μιλάμε για τον κύριο σεισμό, ενώ σημειώνει πως το κομμάτι που «έδωσε» τους δύο σεισμούς εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού τόξου.

«Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Η περιοχή εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου και έχει σημαντικό σεισμικό δυναμικό. Στις 14.5.1959, λίγο πιο ανατολικά έγινε σφοδρός σεισμός Μ6.3, ο οποίος επίσης είχε δυνατό προσεισμό (Μ4.9) λίγα λεπτά πριν» ανέφερε.