ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή 14 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις πρότεινε ο εισαγγελέας

Την ενοχή και των 14 κατηγορουμένων για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, προτείνοντας την αναγνώριση ενός ελαφρυντικού σε ένα μόνο κατηγορούμενο που επέστρεψε τα χρήματα. Στο εδώλιο βρέθηκαν δύο από τους εμπλεκόμενους, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

της Άννας Κανδύλη

Η υπόθεση αφορά επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβαν το 2020 με ψευδείς δηλώσεις για εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση. Τα ποσά κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούν αγροτεμάχια κατανεμημένα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, παρότι οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους έχουν έδρα την Κρήτη.

Έξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δύο για τετελεσμένη απάτη και οι υπόλοιποι για συνέργεια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι περιγραφόμενες εκτάσεις είχαν δηλωθεί ως ενοικιαζόμενες, ωστόσο το τίμημα ήταν δυσανάλογα χαμηλό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είχαν χρησιμοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια από πληθώρα κτηνοτρόφων.

«Βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά»

Ο κ. Μουζάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην επίπτωση τέτοιων πρακτικών στο σύστημα του εθνικού αποθέματος. «Το μεγαλύτερο λάθος είναι να θεωρεί κάποιος ότι η σκληρή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνηγάει εργαζόμενους αγρότες. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα ποσά που αποσπώνται με αυτό τον τρόπο στερούνται από τους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Ο εισαγγελέας υπογράμμισε ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διενήργησε ελέγχους μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του. Σε πολλές από τις δηλώσεις, τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν ως μισθωμένα μόνο για μία χρονιά, ενώ το μηνιαίο ενοίκιο περιοριζόταν σε ευτελή ποσά όπως 10 ή 30 ευρώ. Την ίδια ώρα, οι εκμισθωτές είχαν δηλώσει τις εκτάσεις ως ιδιοκτησία τους για μία και μόνο φορολογική χρήση.

Για την πρώτη κατηγορουμένη διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις που δηλώθηκαν στη Ροδόπη, τα προηγούμενα έτη είχαν χρησιμοποιηθεί στην τεχνική λύση. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 30 ευρώ μηνιαίως! Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους. Το συνολικά μίσθωμα ήταν 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων. Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του. Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους», σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε αρκετές περιπτώσεις οι εκτάσεις είχαν μοιραστεί σε δεκάδες κτηνοτρόφους προηγούμενων ετών, χωρίς να προκύπτει καμία πραγματική παραγωγική δραστηριότητα ή ζωικό κεφάλαιο.

Κοινές αιτήσεις και ίδιοι μεσάζοντες

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας επισήμανε ότι επτά από τους οκτώ βασικούς εμπλεκόμενους υπέβαλαν τις αιτήσεις τους μέσω του ίδιου Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων, ενώ πολλοί δήλωσαν ως εκμισθωτή το ίδιο πρόσωπο. Ανάμεσά τους, γνωστός ηθοποιός, ο οποίος φαίνεται να έχει επιστρέψει την επιδότηση ύψους 5.500 ευρώ.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς δύο κατηγορουμένων ότι τις αιτήσεις πραγματοποίησαν οι παππούδες τους, ο κ. Μουζάκης ήταν κατηγορηματικός: «Δεν μπορεί να σταθεί στη λογική, όταν πρόκειται για επιδοτήσεις νέων αγροτών».