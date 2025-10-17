Οι θησαυροί του Τατοΐου στο Διαδίκτυο – «Ξεκλειδώνοντας τον υλικό πολιτισμό και την ιστορία ενός αιώνα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Οι θησαυροί του Τατοΐου στο Διαδίκτυο – «Ξεκλειδώνοντας τον υλικό πολιτισμό και την ιστορία ενός αιώνα»

Περισσότερα από 70.000 τεκμηριωμένα αντικείμενα, που βρέθηκαν στο πρώην βασιλικό Κτήμα Τατοΐου και αποκαταστάθηκαν, παρουσιάζονται σε νέα διαδικτυακή πύλη, προσφέροντας μια σπάνια, πολυεπίπεδη εικόνα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα.

Έπιπλα, έργα τέχνης, είδη μεταλλοτεχνίας, πορσελάνες, κοσμήματα, ενδύματα, στρατιωτικός εξοπλισμός, παράσημα, βιβλία, αντικείμενα λατρείας και προσωπικά τεκμήρια συνθέτουν ένα μοναδικό πολιτιστικό σύνολο, που αποκαλύπτει πτυχές της καλλιτεχνικής παραγωγής, της καθημερινότητας και της πολιτικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας.

Τετραευαγγέλιο. Χρονολογείται το 1840

Το έργο «Συλλογές Τατοΐου: Ξεκλειδώνοντας τον υλικό πολιτισμό και την ιστορία ενός αιώνα», ένα πρωτοποριακό εγχείρημα του Υπουργείου Πολιτισμού για την τεκμηρίωση, καταγραφή και ψηφιοποίηση των κινητών μνημείων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, παρουσιάστηκε σήμερα από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη.
Η διαδικτυακή Πύλη (https://tatoicollections.culture.gov.gr/), που δημιούργησε η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, αποδίδει στο κοινό τη μεγαλύτερη συλλογή του είδους της, στη χώρα, αφιερωμένη στις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, την ιστορία και τον υλικό πολιτισμό της νεότερης Ελλάδας.

Μαύρο ξύλινο πιάνο με ουρά. Φέρει την επωνυμία του κατασκευαστή C. Bechstein

«Παρά τη δεδομένη ιστορική σημασία του κτήματος του Τατοίου -καθώς και την υψηλή περιβαλλοντική του αξία, παρέμενε επί δεκαετίες παραμελημένο και αναξιοποίητο από την Ελληνική Πολιτεία, εξ αιτίας ιδεοληψιών και εσφαλμένης νοοτροπίας, στην προσέγγιση της νεότερης ιστορίας μας. Η διαχειριστική ευθύνη του κτήματος πέρασε στην Ελληνική Πολιτεία, μετά την πολιτειακή μεταβολή, που επέφερε το δημοψήφισμα του 1974, και κυρίως μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του Στρασβούργου, το 2003, η οποία αφορούσε το θέμα της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας», είπε κ . Μενδώνη

Σύμφωνα με την υπουργό, στα 1690 στρέμματα, που καταλαμβάνει ο ιστορικός πυρήνας, βρίσκονται κτήρια-μνημεία, εντός των οποίων βρέθηκαν στοιβαγμένα σε εξαιρετικά κακές συνθήκες, χιλιάδες κινητά αντικείμενα, πολλά εκ των οποίων έχουν χαρακτηριστεί μνημεία, σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μηχανικό επιτραπέζιο ρολόι από επιχρυσωμένο μπρούντζο και μάρμαρο, του Γάλλου ωρολογοποιού J.B. Baillon

Στην Πύλη παρουσιάζονται σήμερα περισσότερα από 70.000 τεκμηριωμένα αντικείμενα. Με επίκεντρο την ευρωπαϊκή τέχνη και το design του 19ου και του 20ού αιώνα, οι Συλλογές Τατοΐου εκτείνονται χρονικά και γεωγραφικά από την ελληνική αρχαιότητα έως τα καθημερινά αντικείμενα της δεκαετίας του ’60 και από την Ευρώπη έως την Άπω Ανατολή.

«Κάθε αντικείμενο αποκτά τη δική του θέση και φωνή σε ένα ευρύτερο αφήγημα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και προσφέρει πολύτιμα εργαλεία για την έρευνα, την εκπαίδευση και τον περαιτέρω πολιτιστικό σχεδιασμό», είπε η υπουργός Πολιτισμού.

Λευκό μεταξωτό μαντήλι, με την πρύμνη του γαλλικού πλοίου Soleil Royal. Σχεδιάστηκε το 1963 για τον γαλλικό οίκο Hermes

Λευκό μεταξωτό μαντήλι, με την πρύμνη του γαλλικού πλοίου Soleil Royal. Σχεδιάστηκε το 1963 για τον γαλλικό οίκο Hermes.

Kάλυμμα τύπου ice bell-dome από πορσελάνη της σειράς Flora Danica. Γαμήλιο δώρο προς την Άννα-Μαρία και τον Κωνσταντίνο Β

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

Αυτά είναι τα δύο επιδόματα που θα δοθούν τον επόμενο μήνα- Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλαχόντων – Ποιους αφορά

Κάμερα ασφαλείας «έπιασε» γάτα να ρίχνει ποντίκι στο φαγητό οικογένειας – ΦΩΤΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 μήλα στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:17 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σε λύκειο στην Κέρκυρα – Συμμαθητές τους πέταξαν σκούπα σε καθηγητή που επενέβη

Σε ρινγκ μετατράπηκε προαύλιο λυκείου στην Κέρκυρα όταν ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια, με τους ...
20:51 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Ασλανίδης: Οι αρχές της Τουρκίας απαγόρευσαν την είσοδο στην χώρα στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ3

Επικίνδυνος για την Τουρκία χαρακτηρίστηκε ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 και μέλος της Ένωσ...
20:39 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αμπελόκηποι: Δεύτερη φορά πατέρας θα γινόταν ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλ...
19:58 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί που παρασύρθηκε από όχημα 

Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένα αγοράκι 3 ετών, έπειτα από παράσυρση που έγινε το μεσημέ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης