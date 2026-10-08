Νέο Ηράκλειο: Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση καθηγήτριας σε 13χρονη – «Είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου»

Μία πρωτοφανής όσο και σοβαρή καταγγελία έρχεται σήμερα στη δημοσιότητα και αφορά σε σχολείο στο Νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως, μία καθηγήτρια Γυμνασίου επιτέθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς σε μαθήτρια από την Κένυα.

Σύμφωνα με το ikoinonia, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη σχολική κοινότητα και όχι μόνο μία φορά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η καθηγήτρια επιτέθηκε φραστικά με ρατσιστικά σχόλια σε μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου, στοχοποιώντας την για το χρώμα του δέρματός της και την καταγωγή της από την Κένυα. «Είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου» φέρεται να της είπε, σύμφωνα με την μητέρα του κοριτσιού.

Η απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά ξεσήκωσε αμέσως θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα στους μαθητές, οι οποίοι έκλεισαν τις εισόδους του σχολικού συγκροτήματος ζητώντας την οριστική απομάκρυνσή της.

Η μαρτυρία της μητέρας της 13χρονης

Η μητέρα της μαθήτριας που δέχθηκε τη ρατσιστική επίθεση περιέγραψε το περιστατικό φέρνοντας στο φως τις ρατσιστικές εκφράσεις που χρησιμοποίησε η εκπαιδευτικός μέσα στον σχολικό χώρο.

«Καταγόμαστε από την Κένυα και είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών. Η κόρη μου είναι 13 ετών και είναι μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου. Η συγκεκριμένη καθηγήτρια πλησίασε την κόρη μου στον προαύλιο χώρο του σχολείου και της είπε: “Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ – να πας στη χώρα σου”. Η κόρη μου κρατούσε ένα πακέτο πατατάκια, της τα πέταξε κάτω και τη διέταξε να τα μαζέψει».

Η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού και η επίθεση σε βάρος της 13χρονης, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των υπόλοιπων παιδιών, τα οποία δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στη συμμαθήτριά τους προχωρώντας σε κατάληψη.

Τα υπόλοιπα περιστατικά

Η συμπεριφορά της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού δεν είναι νέο φαινόμενο. Σύμφωνα με το ikoinonia.gr, τον Φεβρουάριο του 2025, το σχολείο είχε οδηγηθεί ξανά σε κατάληψη μετά την επίσημη καταγγελία της μητέρας μιας 12χρονης μαθήτριας με αναπηρία.

Το παιδί το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας από τη βρεφική του ηλικία, χρησιμοποίησε τον ανελκυστήρα του σχολείου όπως δικαιούταν και του είχε επιτραπεί ρητά λόγω των κινητικών του δυσκολιών. Τότε η καθηγήτρια αντιμετώπισε την 12χρονη με απαξιωτικό και ειρωνικό τρόπο, αμφισβητώντας δημόσια την ανάγκη της να χρησιμοποιήσει το ασανσέρ.

Η λεκτική αυτή επίθεση είχε ως αποτέλεσμα η 12χρονη να ξεσπάσει σε κλάματα ενώ η οικογένειά της κινήθηκε άμεσα νομικά, φτάνοντας την υπόθεση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα, από τότε υπήρχαν μαρτυρίες ότι η εκπαιδευτικός είχε επιδείξει παρόμοια ανάρμοστη συμπεριφορά και σε άλλη μαθήτρια.

Ως προς το διοικητικό κομμάτι της υπόθεσης, την περασμένη χρονιά, η καθηγήτρια φέρεται να είχε απομακρυνθεί από το σχολείο. Ωστόσο, με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, οι αρμόδιοι φορείς την τοποθέτησαν ξανά στο ίδιο ακριβώς σχολείο, αγνοώντας το βεβαρημένο ιστορικό της και τις προειδοποιήσεις της σχολικής κοινότητας.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια τέσσερις φορές από ΕΔΕ, ενώ έχει παραπεμφθεί και μια φορά σε πειθαρχικό συμβούλιο αφού σε βάρος της υπάρχουν πλήθος καταγγελιών από μαθητές, γονείς ακόμα και συναδέλφους της εκπαιδευτικούς για τις ακραίες συμπεριφορές της.