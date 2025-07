Νέα μηνύματα από το 112 για την φωτιά στην Εύβοια – Εκκενώνονται 3 ακόμη περιοχές – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Νέα μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την φωτιά στην Εύβοια, η οποία έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πισσώνας Ευβοίας απομακρυνθείτε προς Καθενοί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο πρώτο μήνυμα που εστάλη από το 112.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πέι και Δοκός Ευβοίας απομακρυνθείτε προς Χαλκίδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο 2ο μήνυμα του 112.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in your area

‼️ If you are in #Pei & #Dokos #Evia, move away to #Chalkida

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 26, 2025