Μάριος Οικονόμου: Αναζητούνται αυτόπτες μάρτυρες για το τροχαίο – Η μοιραία αναστροφή και τα νεότερα για την υγεία του 34χρονου

Έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το τροχαίο που συνέβη έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα και κατά το οποίο τραυματίστηκε βαρύτατα ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, απευθύνει η Τροχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, epiruspost.gr, υλικό από κάμερες δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί. Φαίνεται ότι η πλαγιομετωπική σύγκρουση έγινε μετά την αναστροφή του ΙΧ οχήματος που οδηγούσε 63χρονος, όμως η Τροχαία αναζητά αυτόπτες μάρτυρες για περισσότερες πληροφορίες.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το ατύχημα συνέβη στις 12:50 το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5), όταν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, σε ένα σημείο που –όπως έχει καταγγελθεί επανειλημμένα– οι παράνομες αναστροφές και η έλλειψη οδικής ασφάλειας αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα.

Το «γιατί» που ζητεί απάντηση

Ενώ η Τροχαία αναζητά την αλήθεια για τα αίτια της σύγκρουσης, το ερώτημα για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου παραμένει.

Η απουσία επαρκούς διαχωριστικής νησίδας και η άναρχη κατάσταση έξω από το νοσοκομείο είναι παράγοντες που, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο συμβάν, «γεννούν» ατυχήματα.

Και η ανάγκη για λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας είναι άμεση και επιβεβλημένη.

Στη ΜΕΘ ο 34χρονος

Ο 34χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής δίνει μάχη για τη ζωή του στην Εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να υπάρξει νεότερη εκτίμηση της κατάστασής του.