Μάριος Οικονόμου: Αναζητούνται αυτόπτες μάρτυρες για το τροχαίο – Η μοιραία αναστροφή και τα νεότερα για την υγεία του 34χρονου

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Μάριος Οικονόμου - τροχαίο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το τροχαίο που συνέβη έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα και κατά το οποίο τραυματίστηκε βαρύτατα ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, απευθύνει η Τροχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, epiruspost.gr, υλικό από κάμερες δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί. Φαίνεται ότι η πλαγιομετωπική σύγκρουση έγινε μετά την αναστροφή του ΙΧ οχήματος που οδηγούσε 63χρονος, όμως η Τροχαία αναζητά αυτόπτες μάρτυρες για περισσότερες πληροφορίες.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το ατύχημα συνέβη στις 12:50 το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5), όταν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

τροχαίο - Μάριος Οικονόμου

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, σε ένα σημείο που –όπως έχει καταγγελθεί επανειλημμένα– οι παράνομες αναστροφές και η έλλειψη οδικής ασφάλειας αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα.

Το «γιατί» που ζητεί απάντηση

Ενώ η Τροχαία αναζητά την αλήθεια για τα αίτια της σύγκρουσης, το ερώτημα για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου παραμένει.

Η απουσία επαρκούς διαχωριστικής νησίδας και η άναρχη κατάσταση έξω από το νοσοκομείο είναι παράγοντες που, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο συμβάν, «γεννούν» ατυχήματα.

Και η ανάγκη για λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας είναι άμεση και επιβεβλημένη.

Στη ΜΕΘ ο 34χρονος

Ο 34χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής δίνει μάχη για τη ζωή του στην Εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να υπάρξει νεότερη εκτίμηση της κατάστασής του.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να κάνετε στην εγκυμοσύνη για να γίνει το παιδί σας πιο έξυπνο

Λιπώδες ήπαρ: Τα καλύτερα και τα χειρότερα ροφήματα για το συκώτι σας

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι δικαστικοί υπάλληλοι-Ποια είναι τα αιτήματα τους

Παπασταύρου: «Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό»

«Ένας όμορφος θάνατος»: Πώς ένα ετοιμοθάνατο άστρο δημιούργησε το Νεφέλωμα της Κρυστάλλινης Σφαίρας

Το νέο Forum της Meta: Ένας συνδυασμός Reddit, Facebook και Google AI Overview
περισσότερα
15:17 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ντόλκα σε Καρυστιανού: «Μην σταματάς, φάτους τα σωθικά» – Η στήριξη από τη μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή

Η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή που έχασε την ζωή της την τραγική βραδιά του δυστυχ...
14:53 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Νέα Φιλαδέλφεια: Πώς ο Στρατός μέσα σε λίγες ώρες έστησε πεζογέφυρα πάνω από τον Κηφισό – Δείτε φωτογραφίες

Με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετήθηκε η πεζογέφυρα για τη ζεύξη του Κηφισού στο Δήμ...
14:43 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διάλογοι-«φωτιά» με πρωταγωνιστή τον 43χρονο Ζωνιανό που συνελήφθη – «Δεν είμαι καλά μπρε, θα πάθω καρδιά μια κοπανιά…»

Με μία απρόσμενη ιστορία ήρθαν αντιμέτωπες οι Αρχές μετά την μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκ...
14:13 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ζαχάρω: Θρήνος για τον 29χρονο Δημήτρη που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Υπηρετούσε στην 117 Πτέρυγα Μάχης, είχε πάει να δει συγγενείς του

Πρόωρα κόπηκε το νήμα της ζωής του 29χρονου Δημήτρη Μελά, που έχασε τη ζωή του σε φρικτό τροχα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν