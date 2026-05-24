Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας

Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τεμπονέρας απέστειλε επιστολή παραίτησης προς την τοπική οργάνωση Χολαργού–Παπάγου, στην οποία ήταν εντεταγμένος ως μέλος του κόμματος.

Όπως όλα δείχνουν, η συγκεκριμένη ενέργεια σχετίζεται άμεσα με τις διεργασίες για την ίδρυση του νέου κόμματος που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Τα αποκαλυπτήρια του πολιτικού φορέα θα γίνουν επίσημα την Τετάρτη στο Θησείο, με τις σχετικές πληροφορίες να τοποθετούν τον Διονύση Τεμπονέρα ανάμεσα στα στελέχη που πρόκειται να βάλουν την υπογραφή τους στην ιδρυτική διακήρυξη.