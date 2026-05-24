Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας

Enikos Newsroom

Πολιτική

Διονύσης Τεμπονέρας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας.  Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τεμπονέρας απέστειλε επιστολή παραίτησης προς την τοπική οργάνωση Χολαργού–Παπάγου, στην οποία ήταν εντεταγμένος ως μέλος του κόμματος.

Όπως όλα δείχνουν, η συγκεκριμένη ενέργεια σχετίζεται άμεσα με τις διεργασίες για την ίδρυση του νέου κόμματος που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Τα αποκαλυπτήρια του πολιτικού φορέα θα γίνουν επίσημα την Τετάρτη στο Θησείο, με τις σχετικές πληροφορίες να τοποθετούν τον Διονύση Τεμπονέρα ανάμεσα στα στελέχη που πρόκειται να βάλουν την υπογραφή τους στην ιδρυτική διακήρυξη.

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να κάνετε στην εγκυμοσύνη για να γίνει το παιδί σας πιο έξυπνο

Λιπώδες ήπαρ: Τα καλύτερα και τα χειρότερα ροφήματα για το συκώτι σας

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι δικαστικοί υπάλληλοι-Ποια είναι τα αιτήματα τους

Παπασταύρου: «Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό»

«Ένας όμορφος θάνατος»: Πώς ένα ετοιμοθάνατο άστρο δημιούργησε το Νεφέλωμα της Κρυστάλλινης Σφαίρας

Το νέο Forum της Meta: Ένας συνδυασμός Reddit, Facebook και Google AI Overview
περισσότερα
14:23 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Βελόπουλος: Ο Πρωθυπουργός αντί να «πανηγυρίζει» θα έπρεπε να απολογείται για την πρωτογενή παραγωγή

«Ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της πρωτογενούς παραγωγή...
13:46 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ανδρουλάκης: Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης...
13:16 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Για πολλοστή Κυριακή, επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες

«Για πολλοστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης τ...
12:48 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για το «Σπίτι μου ΙΙ»

«Ανέκρουσε πρύμναν» ο πρωθυπουργός, για την αποτυχία του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», επισημαί...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν