Μαρία Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, όμως δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά – ΒΙΝΤΕΟ

«Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα. Η λύση θα δοθεί από την ίδια την κοινωνία. Δεν ξέρω όμως αν θα βγω μπροστά», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στην TV100 στη Θεσσαλονίκη.

«Έχει ήδη ξεκινήσει και δημιουργείται αυτό (σ.σ. κάτι καινούριο στην πολιτική σκηνή της χώρας). Το στηρίζω 100% και θεωρώ ότι θα φέρει τη λύση. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ επικεφαλής αυτό δεν θα μπορέσω να το πω εγώ. Η δημοκρατία ορίζει ότι αυτό θα το πει η κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι σχεδόν σε κάθε πόλη που πάμε, που έρχονται και με πλησιάζουν και μου λένε έχουμε ξεκινήσει, μαζευόμαστε. Τους ενθαρρύνω και τους στηρίζω. Και του έχω πει ότι όσο μπορώ θα τους βοηθήσω. Η λύση θα δοθεί μόνο μέσα από την κοινωνία. Με κάτι τελείως απομακρυσμένο και διαφορετικό από το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά αν μου το πει η κοινωνία. Όταν μου γίνει αυτή η ερώτηση θα το απαντήσω. Ελπίζω να οργανωθεί σωστά, γιατί πολλοί θέλουν να το αμαυρώσουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν πολιτικό από το υπάρχον πολιτικό σύστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά.  η κ. Καρυστιανού.

Δείτε το απόσπασμα στο 40:08 του βίντεο: 

