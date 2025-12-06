Μαγνησία: Θολότητα στο νερό λόγω βροχόπτωσης και βλάβης αγωγού στην Πορταριά και σε περιοχές του Βόλου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βρύση νερού
Πηγή φωτογραφίας: jos-speetjens/unsplash

Προβλήματα με την θολότητα στην παροχή νερού εντοπίζονται από χθες σε περιοχές της Μαγνησίας, εξαιτίας των βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, προβλήματα θολότητας στην παροχή νερού εντοπίζονται από χθες, στην Πορταριά της Μαγνησίας, ιδιαίτερα στις περιοχές που υδροδοτούνται από το αντλιοστάσιο «Βίγλα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ. Η θολότητα αποδίδεται στην έντονη βροχόπτωση και σε βλάβη κεντρικού αγωγού ύδρευσης.

Τα συνεργεία της επιχείρησης θα προχωρήσουν σε αποκατάσταση της βλάβης σήμερα το πρωί. Μέχρι τότε, η ΔΕΥΑΜΒ καλεί τους καταναλωτές που διαπιστώνουν θολό νερό στις οικίες τους, να αποφεύγουν τη χρήση του για πόση, μαγείρεμα ή ατομική υγιεινή.

Παράλληλα, σε νέα ανακοίνωση αναφέρεται ότι παρατηρείται θολότητα στο νερό του δικτύου και «στην περιοχή του Βόλου πάνω απ’ την Γ. Δήμου, στον πρώην Δήμου Ιωλκού και στον πρώην Δήμο Πορταριάς . Καλούμε τους πολίτες μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση δηλαδή πόση, μαγείρεμα, ατομική υγιεινή.

Το φαινόμενο οφείλεται στην απότομη έξαρση της υδροφορίας των πηγών ΓΕΡΑΚΙΑ ΜΑΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜΒ επιχειρούν ήδη για την αποκατάσταση του προβλήματος. Ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι ο πατέρας μου, αλλά τα 34 χρόνια διαφοράς δεν μας χωρίζουν» – Τι αποκαλύπτει η 23χρονη

Η 15λεπτη άσκηση που είναι ιδανική για μετά τα 50 – Δεν χρειάζεται να πάτε στο γυμναστήριο

Νέα διάταξη για την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ- Πότε θα ψηφιστεί στη Βουλή και τι θα αναφέρει

Κυριάκος Πιερρακάκης στους πρέσβεις της ΕΕ: «Τώρα χρειάζεται συλλογική βούληση» για τους στόχους των εκθέσεων Draghi και Le...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:23 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Δημογραφικό: Η συμβολή των αλλοδαπών στην εξέλιξη του πληθυσμού στη χώρα – Αποκαλυπτική μελέτη

Τα φυσικά ισοζυγία (γεννήσεις – θάνατοι) στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 είνα...
09:15 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Έκλεισε η ιρλανδική διάβαση της Αμπελιάς στα Φάρσαλα – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία – Δείτε βίντεο

Σημαντικές ζημιές  έχει υποστεί η διάβαση της Αμπελιάς στα Φάρσαλα, στο ύψος της παλαιάς γέφυρ...
09:08 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγρότισσες πίσω από τα μπλόκα: Από την Νίκαια ως την Κορινθία – «Η γη ήταν πάντα το σπίτι μας»

Πόσα χέρια χρειάζονται για να καλυφθούν όλες οι εργασίες που κάνει μία αγρότισσα; Πριν καν χαρ...
08:55 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους – Χιλιάδες τρακτέρ σε εθνικές οδούς και τελωνεία 

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, καθώς ενισχύονται και αυξάνονται τα αγροτικά μπλόκα ανά ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»