Μαγνησία: Θολότητα στο νερό λόγω βροχόπτωσης και βλάβης αγωγού στην Πορταριά και σε περιοχές του Βόλου

Προβλήματα με την θολότητα στην παροχή νερού εντοπίζονται από χθες σε περιοχές της Μαγνησίας, εξαιτίας των βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, προβλήματα θολότητας στην παροχή νερού εντοπίζονται από χθες, στην Πορταριά της Μαγνησίας, ιδιαίτερα στις περιοχές που υδροδοτούνται από το αντλιοστάσιο «Βίγλα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ. Η θολότητα αποδίδεται στην έντονη βροχόπτωση και σε βλάβη κεντρικού αγωγού ύδρευσης.

Τα συνεργεία της επιχείρησης θα προχωρήσουν σε αποκατάσταση της βλάβης σήμερα το πρωί. Μέχρι τότε, η ΔΕΥΑΜΒ καλεί τους καταναλωτές που διαπιστώνουν θολό νερό στις οικίες τους, να αποφεύγουν τη χρήση του για πόση, μαγείρεμα ή ατομική υγιεινή.

Παράλληλα, σε νέα ανακοίνωση αναφέρεται ότι παρατηρείται θολότητα στο νερό του δικτύου και «στην περιοχή του Βόλου πάνω απ’ την Γ. Δήμου, στον πρώην Δήμου Ιωλκού και στον πρώην Δήμο Πορταριάς . Καλούμε τους πολίτες μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση δηλαδή πόση, μαγείρεμα, ατομική υγιεινή.

Το φαινόμενο οφείλεται στην απότομη έξαρση της υδροφορίας των πηγών ΓΕΡΑΚΙΑ ΜΑΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜΒ επιχειρούν ήδη για την αποκατάσταση του προβλήματος. Ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση».