Λάρισα: Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο – Τραυματίστηκε ο 21χρονος γιος του 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του οnlarissa.gr το δυστύχημα έγινε μετά τις σήραγγες των Τεμπών στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν νταλίκα, υπό συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που φέρεται να ήταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο 45χρονος οδηγός του οχήματος που είχε παρκάρει στη ΛΕΑ, ενώ ο 21χρονος γιος του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.