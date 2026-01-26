Κύκλωμα με «πειραγμένες» αντλίες: Συνεχίζονται σήμερα οι απολογίες των συλληφθέντων

Σύνοψη από το

  • Μαραθώνια είναι η διαδικασία των απολογιών των 13 συλληφθέντων για το κύκλωμα με τις «πειραγμένες» αντλίες. Ο φερόμενος ως αρχηγός και το δεξί του χέρι κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
  • Σήμερα το πρωί αναμένεται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή ακόμη δύο μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος, συνεχίζοντας τις απολογίες.
  • Το όφελος από την παράνομη δραστηριότητα εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, καθώς το παράνομο λογισμικό είχε προμηθευτεί από περίπου 20 πρατήρια σε όλη τη χώρα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

βενζίνη

Μαραθώνια είναι η διαδικασία των απολογιών των 13 συλληφθέντων, μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες σε πρατήρια καυσίμων. Ο φερόμενος ως αρχηγός κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και το δεξί του χέρι, και ένα άτομο αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

Η διαδικασία της απολογίας και των τριών ήταν μαραθώνια και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ το πρωί της Δευτέρας (26/01) αναμένεται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή ακόμη δύο μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος.

Νωρίτερα, είχαν προφυλακιστεί τέσσερα ακόμα άτομα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ άλλα τέσσερα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, επίσης με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνούνται τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα και όλες τις κατηγορίες.

Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό, σύμφωνα με έρευνα της Αστυνομίας, είχα προμηθευτεί περίπου 20 πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη τη χώρα, κυρίως σε περιοχές όπως Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πιερία.

Εκτιμάται ότι το όφελος από αυτή την παράνομη δραστηριότητα ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που ισοδυναμούν με τη ζημιά που υπέστησαν οι καταναλωτές.

