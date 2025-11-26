Κουκουλοφόροι διέρρηξαν σπίτι στα Γλυκά Νερά

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (25/11) στα Γλυκά Νερά, όταν κουκουλοφόροι διέρρηξαν σπίτι στην οδό Νάξου, κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, που επικαλείται η ιστοσελίδα irafina.gr, η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου μεταξύ 19:30 και 20:00. Ο κάτοικος έκανε γνωστό το περιστατικό μέσω ανάρτησης σε τοπική ομάδα, επισημαίνοντας ότι τρία άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο σπίτι και διέφυγαν πριν γίνουν αντιληπτοί.

Όπως αναφέρει, παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους μόνιμους κατοίκους.

Οι κάτοικοι καλούν ο ένας τον άλλον να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή τις απογευματινές ώρες, επισημαίνοντας ότι οι «κρίσιμες» ώρες φαίνεται να είναι από τις 18:00 έως τις 21:00.