Κουκουλοφόροι διέρρηξαν σπίτι στα Γλυκά Νερά

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (25/11) στα Γλυκά Νερά, όταν κουκουλοφόροι διέρρηξαν σπίτι στην οδό Νάξου, κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, που επικαλείται η ιστοσελίδα irafina.gr, η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου μεταξύ 19:30 και 20:00.  Ο κάτοικος έκανε γνωστό το περιστατικό μέσω ανάρτησης σε τοπική ομάδα, επισημαίνοντας ότι τρία άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο σπίτι και διέφυγαν πριν γίνουν αντιληπτοί.

Όπως αναφέρει, παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους μόνιμους κατοίκους.

Οι κάτοικοι καλούν ο ένας τον άλλον να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή τις απογευματινές ώρες, επισημαίνοντας ότι οι «κρίσιμες» ώρες φαίνεται να είναι από τις 18:00 έως τις 21:00.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς

Παιδικά παιχνίδια με ψηφιακή ταυτότητα: Ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας ασφάλειας

Scope Ratings: Τι λέει ο οίκος για την ανάπτυξη της Ελλάδας και το χρέος

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να διορθώσετε κάποια «κολλήματα» σύμφωνα με πρώην μηχανικό της Microsoft
περισσότερα
18:14 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς: Απαίτηση για απόδοση ευθυνών χωρίς συγκάλυψη για το δυστύχημα

«Οργή και την αγανάκτηση για το νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειρ...
18:07 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Αττική: 5 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση στη Μαγούλα – Δείτε βίντεο 

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετά...
17:51 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Νέα εποχή στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες – Στόχος η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση των πολιτών

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή για τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη, ...
17:44 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ρόδο: «Μιλήσαμε το πρωί και ήταν χαρούμενος, τώρα θα πάω να τον φέρω σε κούτα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου στρατιώτη

«Το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος» είπε μεταξύ άλλων, ο πατέρας του άτυχου 19χρονου ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»