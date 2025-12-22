Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Στο «κόκκινο» βρίσκεται για ακόμη ένα πρωινό ο Κηφισός, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι καλύτερη, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό