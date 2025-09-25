Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αντιμέτωποι με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικής, βρίσκονται οι οδηγοί, καθώς παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις και η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, η ίδια εικόνα επικρατεί στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Ψυχικού.

Προβλήματα καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασ. Κωνσταντίνου.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση εντοπίζεται στη Λεωφόρο Αθηνών, τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος είναι ο πιο υγιεινός ξηρός καρπός – Έχει πολλή πρωτεΐνη και ρυθμίζει το σάκχαρο

«Έχω τέσσερα παιδιά με αυτισμό – Γιατί τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για την παρακεταμόλη μου φάνηκαν επικίνδυνα»

Νέοι λογαριασμοί ρεύματος: Τι εξετάζεται για τις κρατικές επιδοτήσεις- Όλες  οι τελευταίες πληροφορίες

Υπουργείο Ανάπτυξης: Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Σε ποια προϊόντα εστιάζονται οι έλεγχοι

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα στην βροχή σε 12 δευτερόλεπτα

Αυτά είναι τα νέα χαρακτηριστικά που έρχονται στα Samsung Galaxy με το One UI 8.5
περισσότερα
08:44 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς – Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά ως ειδικοί φρουροί στην ΕΛ.ΑΣ.

Την πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ. 100 Ρομά σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λίγες ημέρες με...
08:11 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρίσσα Λαιμού: Οι αρχές «παίζουν με τον πόνο μας», λέει η οικογένεια – Αναμένουν δύο εβδομάδες την νεκροψία

Απαντήσεις ζητεί η οικογένεια της Μαρίσσα Λαιμού, καθώς δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της ακόμ...
07:52 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τον 20χρονο ναυτικό – «Δεμένα» τα πλοία στον Πειραιά

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε  ο 20χρονος ναυτικός στο Blue Star...
07:17 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Πέφτει έως 8°C η θερμοκρασία σήμερα – Έρχεται κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού θα δούμε σήμερα, Πέμπτη 25/9 με αρκετές περιοχές της χώρας να έχ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος