Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αντιμέτωποι με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικής, βρίσκονται οι οδηγοί, καθώς παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις και η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, η ίδια εικόνα επικρατεί στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Ψυχικού.

Προβλήματα καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασ. Κωνσταντίνου.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση εντοπίζεται στη Λεωφόρο Αθηνών, τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό