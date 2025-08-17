Κερατέα: Κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. 

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Περιπολικό αστυνομίας

Νεκρός εντοπίστηκε ένας αλλοδαπός κρατούμενος του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, σήμερα (17/08) το πρωί. Ο ίδιος είχε συλληφθεί χθες, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του ανωτέρω είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

