Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα διερευνηθούν πιθανές παραβιάσεις των μέτρων

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Άρειος Πάγος

Παραγγελία για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε σε εννέα εισαγγελίες Εφετών της χώρας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων των μέτρων για την πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα.

Της Άννας Κανδύλη 

Η εντολή αφορά τον έλεγχο του ενδεχόμενου τέλεσης του αδικήματος της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 ΠΚ), καθώς και τυχόν άλλων αξιόποινων πράξεων που διώκονται αυτεπαγγέλτως. Η παραγγελία απεστάλη στις εισαγγελίες Εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, με οδηγίες να προωθηθεί στους κατά τόπους εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Αφορμή αποτέλεσε επιστολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα που απέστειλε προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην οποία επισημαίνονται σοβαρές παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας που έχουν θεσπιστεί για τον περιορισμό της μεταδοτικής νόσου.

Σύμφωνα με την επιστολή και τα συνοδευτικά έγγραφα, εντοπίζονται:

-Παραλείψεις δήλωσης νεκρών ζώων από κτηνοτρόφους, που εμποδίζουν την προβλεπόμενη υγειονομική ταφή.
-Παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων.
-Παράνομη εισαγωγή μη εγκεκριμένων εμβολίων από τρίτες χώρες και χρήση τους σε ζώα.
-Δηλώσεις πολιτικών και αγροτοσυνδικαλιστών που φέρονται να ενθαρρύνουν την μη τήρηση των μέτρων και την προσφυγή σε μη αδειοδοτημένα εμβόλια αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:41 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογούνται οι 4 συλληφθέντες για το κύκλωμα που έκανε δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες ύ...
15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πέφτουν από μπαλκόνι και καταλήγουν τραυματισμένοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες η προσπάθειά τους να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρήματα ...
14:55 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στην Φιλιππιάδα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται στα δύσκολα, και αυτό ακριβώς επιβεβαίωσαν τα δραστήρια μέλ...
14:30 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφοι – Πανελλαδική σύσκεψη αύριο στη Νίκαια Λάρισας

Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδικ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα