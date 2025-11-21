Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα διερευνηθούν πιθανές παραβιάσεις των μέτρων

Παραγγελία για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε σε εννέα εισαγγελίες Εφετών της χώρας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων των μέτρων για την πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα.

Της Άννας Κανδύλη

Η εντολή αφορά τον έλεγχο του ενδεχόμενου τέλεσης του αδικήματος της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 ΠΚ), καθώς και τυχόν άλλων αξιόποινων πράξεων που διώκονται αυτεπαγγέλτως. Η παραγγελία απεστάλη στις εισαγγελίες Εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, με οδηγίες να προωθηθεί στους κατά τόπους εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Αφορμή αποτέλεσε επιστολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα που απέστειλε προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην οποία επισημαίνονται σοβαρές παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας που έχουν θεσπιστεί για τον περιορισμό της μεταδοτικής νόσου.

Σύμφωνα με την επιστολή και τα συνοδευτικά έγγραφα, εντοπίζονται:

-Παραλείψεις δήλωσης νεκρών ζώων από κτηνοτρόφους, που εμποδίζουν την προβλεπόμενη υγειονομική ταφή.

-Παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων.

-Παράνομη εισαγωγή μη εγκεκριμένων εμβολίων από τρίτες χώρες και χρήση τους σε ζώα.

-Δηλώσεις πολιτικών και αγροτοσυνδικαλιστών που φέρονται να ενθαρρύνουν την μη τήρηση των μέτρων και την προσφυγή σε μη αδειοδοτημένα εμβόλια αμφίβολης αποτελεσματικότητας.