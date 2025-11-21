Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο – «Δεν σκότωσα κανέναν»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο, ύστερα από καβγά που είχαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στον Νέο Κόσμο.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος ενώπιον της ανακρίτριας φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα.

Επικαλέστηκε μάλιστα προς τούτο, την αιτία θανάτου που δίνει το νοσοκομείο – καθώς ακόμη δεν έχει παραδοθεί η ιατροδικαστική έκθεση- ότι ο 58χρονος κατέληξε από «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα».

Επιμένει, δε, πως το θύμα του επιτέθηκε. «Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο περιστατικό, αλλά δεν σκότωσα κανέναν… Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε το επεισόδιο. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου», φέρεται να είπε.