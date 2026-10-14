Κακοκαιρία στη Ρόδο: Δρόμοι – ποτάμια, προβλήματα στις μετακινήσεις και κλειστά σχολεία

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Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στη Ρόδο και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, με ισχυρές βροχοπτώσεις από την 1.00 τα ξημερώματα, χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή, να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα.

Με βροχή και δυσκολίες στις μετακινήσεις ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα στη Ρόδο, μετά τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τη συγκέντρωση νερών στο οδόστρωμα να δυσχεραίνει την κυκλοφορία και να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από οδηγούς και πεζούς.

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.



Η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση νερού σε δρόμους της πόλης και περιφερειακών περιοχών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών, όπως τα Σγουρού και τα Κοσκινού, με τα συνεργεία των τεχνικών να βρίσκονται επιτόπου για την αποκατάστασή τους.

Σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και των δήμων, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εξέλιξη των φαινομένων.

Οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις, αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης (Red Code), ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και η Πολιτική Προστασία, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και της Πολιτικής Προστασίας.