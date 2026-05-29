Καιρός: Βροχές σε αρκετές περιοχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα αγγίξει κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Κρήτη και την Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν και την εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως τα 6 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση στα δυτικά και τα βόρεια.

Στην Αττική θα παρατηρηθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες έως το μεσημέρι, με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα γύρω ορεινά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στην κεντρική Μακεδονία, τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στον Θερμαϊκό νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά και στη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ το μεσημέρι – απόγευμα σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι από το πρωί στις Κυκλάδες και από το μεσημέρι στην Κρήτη θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, τοπικά έως 6 μποφόρ.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-05-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-05-2026 (ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία θα φτάσει κατά τόπους τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026