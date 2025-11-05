Ιστορικό υψηλό με 2.440 ρυθμίσεις οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό τον Οκτώβριο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Νέο ρεκόρ ρυθμίσεων κατέγραψε ο μήνας Οκτώβριος, επιβεβαιώνοντας τη θετική ανταπόκριση στη νομοθέτηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον διπλασιασμό της περιμέτρου των εισοδηματικών κριτηρίων για τους δικαιούχους (επιλέξιμους) οφειλέτες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσα σε έναν μήνα, επιτεύχθηκαν 2.440 ρυθμίσεις, οι περισσότερες έως σήμερα, οι οποίες αντιστοιχούν στο ποσό των 581,5 εκ. ευρώ.

Το σύνολο των επιτυχών ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως και τα τέλη Οκτωβρίου φθάνει τις  45.970 και αφορά σε αρχικές οφειλές ύψους 14,66 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 82,1%.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στην υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό από ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι τον Οκτώβριο διπλασιάστηκαν οι ρυθμίσεις ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και συγκεκριμένα έφτασαν τις 40 σε σχέση με τις 20 του προηγούμενου μήνα.

Συνολικά τον Οκτώβριο, στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων, σημειώθηκαν 382 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις. Η αυξημένη συμμετοχή επιβεβαιώνει ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί ως αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής.

Συνολικά, 377 συμπολίτες μας έχουν κάνει χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας αποτελεσματικά την περιουσία τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Τον μήνα Σεπτέμβριο συνεχίστηκε η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant).

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν διμερείς ρυθμίσεις ύψους 416 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 6.120 οφειλέτες, αυξημένες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 όπου πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις ύψους 307 εκ. ευρώ για πλήθος 5.328 οφειλετών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας στο gov.gr ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Δείτε ΕΔΩ την μηνιαία έκθεση προόδου Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τον Οκτώβριο 2025

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία των ρυθμίσεων δανείων από Servicers για τον Σεπτέμβριο 2025

19:30 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς