Ηράκλειο Κρήτης: Φωτιά σε εστιατόριο τα ξημερώματα – Δείτε εικόνες

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Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου Κρήτης , όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε εστιατόριο, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, Nea Kriti, η φωτιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν είτε στον χώρο της κουζίνας, είτε σε πιθανό βραχυκύκλωμα σε ψυγείο. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, είναι υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του χώρου.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, με κατοίκους να ξυπνούν μέσα στη νύχτα και να βγαίνουν από τα σπίτια τους, προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε.