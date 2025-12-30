«Η Novartis είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ στον χώρο του φαρμάκου» – Τι είπε στην απολογία του ο «Μάξιμος Σαράφης»

Ως μία «διεφθαρμένη εταιρεία» που διατηρούσε «μαύρα ταμεία» για δωροδοκίες, περιέγραψε, για ακόμη μία φορά, τη Novartis, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, κατά την απολογία του στην δευτεροβάθμια δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Ο Δεστεμπασίδης δικάζεται από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο μαζί με την Μαρία Μαραγγέλη, για όσα είχαν ισχυριστεί ως «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων από την φαρμακοβιομηχανία. Σε πρώτο βαθμό ο Δεστεμπασίδης έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 25 μηνών και η συγκατηγορούμενή του, σε 33 μήνες, ενώ έχει χορηγηθεί και στους δύο αναστολή.

Ο κατηγορούμενος είπε στο δικαστήριο ότι όσα είχε καταθέσει για τις πρακτικές της Novartis είχαν πηγή πληροφόρησης τον τότε επικεφαλής του ελληνικού τμήματός της, Κωνσταντίνο Φρουζή.

Κατά την απολογία του, σήμερα, ο Δεστεμπασίδης, άλλοτε υπεύθυνος επικοινωνίας της Novartis, χαρακτήρισε την φαρμακοβιομηχανία, ως «ΟΠΕΚΕΠΕ στον χώρο του φαρμάκου» και έτσι, όπως ανέφερε, σκέφτηκε ότι έπρεπε να καταθέσει στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς.

«Όταν με κάλεσε η Εισαγγελία Διαφθοράς, εγώ γνωρίζοντας ότι η εταιρεία ήταν διεφθαρμένη από μέσα, δεν βρήκα λόγο να μη το κάνω. Επ’ ουδενί δεν φανταζόμουν ότι από την πρώτη εβδομάδα θα διέρρεε το όνομά μου» είπε, συμπληρώνοντας πως δεν περίμενε καν, «αυτά που θα γινόντουσαν στη Βουλή, ούτε τις δέκα κάλπες (για άρση ασυλίας των καταγγελλόμενων πολιτικών). Εγώ ξέρω ότι η Novartis ήταν μια κεντρικά διεφθαρμένη εταιρεία, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου».

«Κατέθεσα με διάθεση αλήθειας. Όπου δεν ήξερα, έλεγα “δεν ξέρω”, όταν κατέθετα κάτι που έλεγε ο Φρουζής, το έλεγα. Ο Φρουζής ήταν η πηγή της γνώσης μου. Η Novartis ελεγχόταν σε 9 χώρες. Ήταν ηθικό το κίνητρό μου να καταθέσω στην Ελλάδα. Δεν φαντάστηκα ότι θα ήμουν το κεντρικό πρόσωπο. Νόμιζα ότι θα υπήρχαν άλλοι 50 μάρτυρες και πως ήμουν ο 50στός. Δύσκολα θα ξαναέπαιρνα την ίδια απόφαση εν Ελλάδι» συμπλήρωσε.

Πρόεδρος: Νιώσατε πίεση εκείνη την περίοδο;

Κατηγορούμενος: Όχι. Με πήρε η γραμματέας της εισαγγελίας τον Νοέμβριο του 2016. Πήγα και έκανα μία πολύ φυσιολογική συζήτηση, πολύ θεσμική και προστατευμένη. Πολλές καταθέσεις γίνονταν το βράδυ, αρχικά στα γραφεία της Εισαγγελίας και μετά στη ΓΑΔΑ. Δεν με πίεσαν. Ήταν καταθέσεις-«ποταμοί». Αυτοί που κατέγραφαν ήταν οι επίκουροι εισαγγελείς, όχι γραμματείς και γι’ αυτό κράτησαν πάρα πολύ.

Πρόεδρος: Άρα δεν δεχθήκατε πιέσεις;

Κατηγορούμενος: Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν δημοσιογράφοι του πολιτικού και επιχειρηματικού ρεπορτάζ και κάποιοι αρχισυντάκτες και μου έλεγαν ότι μπαίνω σε «σκοτεινά τούνελ». Κάποιοι θέλησαν να μου περάσουν μηνύματα .Ευθεία απειλή από εισαγγελέα ή πολιτικό φορέα ή την τότε κυβέρνηση δεν δέχθηκα.

Επισημαίνοντας πως ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ αυτόπτης μάρτυρας σε δωροδοκία, ο «Μάξιμος Σαράφης» είπε ότι εξαιτίας της θέσης του στην εταιρεία, στην διαχείριση κρίσεων, ήταν ενήμερος για διάφορες υποθέσεις: «ήμουν σε θέση να γνωρίζω πολλά πράγματα γιατί διαχειριζόμουν οτιδήποτε συνέβαινε, απέναντι στα media, όπως για παράδειγμα δημοσιεύματα για αθέμιτες πρακτικές της Novartis. Γνώριζα για αυτές, αν και δεν ήμουν στο κέντρο λήψης αποφάσεων… αλλά έπρεπε να ξέρω πράγματα για να κάνω αυτό που λέμε crisis management».

Ανέφερε επίσης πως: «Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 9 χώρες στις οποίες διαπιστώθηκαν αθέμιτες πρακτικές της Novartis. Η Ελλάδα είναι φαρμακομάνα. Ήταν νούμερο ένα σε πωλήσεις σε αναλογία πληθυσμού για τη Novartis. Εδώ πάει κάποιος στο γιατρό κι αν του δώσει ένα φάρμακο λέει “δεν ήταν καλός γιατρός μου έδωσε μόνο ένα φάρμακο”. Στην Ελλάδα είχε δημιουργηθεί ένας κύκλος διαφθοράς και πρωταθλητής ήταν η Novartis. Οι φαρμακοβιομηχανίες δεν είναι εκκλησίες, είναι διαφθορεία… Η Ελλάδα ήταν το διαμάντι της Novartis».

Όπως τόνισε ο κατηγορούμενος: «Ο Φρουζής με ενημέρωνε γιατί έπαιρνε τα χρήματα από το μπάτζετ του τμήματός μου. Ο Φρουζής βέβαια είχε μια έπαρση. Μπορεί να έλεγε, για παράδειγμα, ότι χρειαζόταν 200.000 για υπουργό και τελικά να τα έβαζε στην τσέπη του. Για τον Γεωργιάδη, τον Στουρνάρα και την σύζυγό του, κ. Νικολοπούλου, τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο δεν ανέφερα δωροδοκία. Ουδέποτε μου είπε κάτι ο Φρουζής. Πλην των περιπτώσεων Αβραμόπουλου, Σαλμά και Λοβέρδου, για όλους τους άλλους δεν είπα κάτι. Αλλά και γι’ αυτούς έκανα διευκρινιστικές δηλώσεις. Για άλλους μίλησα για επηρεασμό, που αυτό θα μπορούσε να είναι και lobbying. Ήμουν πολύ προσεκτικός στην πλειονότητα των καταθέσεων μου».

Σημειώνεται ότι σε ερωτήσεις της Έδρας αν έχει καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας στην έρευνα των αμερικανικών Αρχών για τις πρακτικές της Novartis, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης δεν έδωσε απάντηση επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ