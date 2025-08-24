Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω» είπε στην κόρη του ο 40χρονος – Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση

«Κατάλαβα το λάθος μου… Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε στην μεγαλύτερη κόρη του, με την οποία συναντήθηκε στο κτίριο της αστυνομίας, ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στον Βόλο, και κρυβόταν και περίπου 30 ώρες σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Σύμφωνα με το gegonota.news, στην πρώτη συνάντησή τους μετά το στυγερό έγκλημα, ο 40χρονος μίλησε στην μεγαλύτερη κόρη του για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη, ενώ εκείνη, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ήρεμη και διατήρησε την ψυχραιμία της.

Ο σύζυγος της αδελφής του δράστη είπε ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στο γάμο του, όπως όλα τα ζευγάρια μετά από 20 χρόνια συμβίωσης. Αφορμή για τον μοιραίο καβγά στάθηκαν κάποια μηνύματα που φέρεται να έλαβε η 36χρονη στο Facebook, τα οποία παρερμηνεύθηκαν από τον δράστη. Η 36χρονη ήθελε να πάρουν διαζύγιο, αλλά εκείνος αντιδρούσε. Αγαπούσε την γυναίκα του και λάτρευε την οικογένειά του. Δούλευε από το πρωί ως το βράδυ και να προσφέρει στην οικογένειά του. Ωστόσο, πίστευε ότι η σύζυγός του τον απατούσε και, μάλιστα, αυτός ήταν ο λόγος της απόπειρας αυτοκτονίας που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό. Δεν είχε αποδείξεις, αλλά την ζήλευε.

Ποινική δίωξη στον 40χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση – Την Τρίτη η απολογία του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας, άσκησε η εισαγγελέας του Βόλου στον 40χρονο. Ο συζυγοκτόνος ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας που θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια και την θεραπεία που τυχόν δέχθηκε.

