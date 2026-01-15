Gov.gr Wallet: Αναβαθμίζεται με 3 νέες λειτουργικότητες – Οι πολίτες ενημερώνονται μόλις η ψηφιακή άδεια οδήγησης ή η ψηφιακή ταυτότητα ανακληθεί

Σύνοψη από το

  • Οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα μόλις η ψηφιακή άδεια οδήγησης ή η ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet ανακληθεί. Μόλις ο πολίτης ανοίξει την εφαρμογή, εμφανίζεται μήνυμα με τη σχετική ενημέρωση.
  • Η προσθήκη εγγράφων στο Gov.gr Wallet γίνεται πιο εύκολη, χάρη στην αυτόματη συμπλήρωση του κωδικού μιας χρήσης (OTP). Ο κωδικός συμπληρώνεται αυτόματα μόλις φτάσει το μήνυμα στο κινητό, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας γρήγορα.
  • Η Ψηφιακή Κάρτα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημερώνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο στο Gov.gr Wallet. Η κάρτα εμφανίζει άμεσα την κατάσταση του ανέργου και συνοδεύεται από χρωματική ένδειξη για ευκολότερη κατανόηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Gov.gr Wallet

Το Gov.gr Wallet αναβαθμίζεται με τρεις νέες λειτουργικότητες, που κάνουν το ψηφιακό πορτοφόλι πιο φιλικό, πιο εύχρηστο και πιο αξιόπιστο. Οι αλλαγές αυτές διευκολύνουν τους πολίτες να έχουν καλύτερο έλεγχο των ψηφιακών τους εγγράφων και να ολοκληρώνουν βασικές διαδικασίες πολύ πιο απλά.

Καταρχάς, οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα μόλις η ψηφιακή άδεια οδήγησης ή η ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet, ανακληθεί. Η ανάκληση εγγράφου από αρμόδιο φορέα μπορεί να γίνει σε διάφορες περιστάσεις, όπως για παράδειγμα ανάκληση της άδειας οδήγησης από την ΕΛ.ΑΣ. λόγω παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Επιπλέον, πραγματοποιείται και μόλις δηλωθεί η απώλεια ταυτότητας. Στις περιπτώσεις αυτές μόλις ο πολίτης ανοίξει το Gov.gr Wallet, εμφανίζεται μήνυμα με τη σχετική ενημέρωση. Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει την εφαρμογή για να διαπιστώσει ποιο έγγραφο έχει ανακληθεί, ενώ στη συνέχεια μπορεί να δοκιμάσει να προσθέσει εκ νέου το έγγραφο στο Gov.gr Wallet. Αν αυτό δεν επιτρέπεται, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Παράλληλα, η προσθήκη εγγράφων στο Gov.gr Wallet γίνεται πιο εύκολη, χάρη στην αυτόματη συμπλήρωση του κωδικού μιας χρήσης (OTP). Μέχρι σήμερα, ο χρήστης έπρεπε να ανοίξει το μήνυμα SMS με τον εξαψήφιο κωδικό και να τον πληκτρολογήσει χειροκίνητα στην εφαρμογή. Πλέον, με τη συγκατάθεσή του, ο κωδικός συμπληρώνεται αυτόματα μόλις φτάσει το μήνυμα στο κινητό, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας γρήγορα και χωρίς λάθη.

Επιπλέον, η Ψηφιακή Κάρτα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημερώνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο στο Gov.gr Wallet. Η κάρτα εμφανίζει άμεσα την κατάσταση του ανέργου και συνοδεύεται από χρωματική ένδειξη, ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητή. Για ανέργους εγγεγραμμένους έως 12 μήνες χωρίς έλεγχο εισοδηματικών προϋποθέσεων, καθώς και για ανέργους άνω των 12 μηνών που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, η κάρτα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα. Αντίθετα, για ανέργους άνω των 12 μηνών που δεν πληρούν τα εκάστοτε εισοδηματικά κριτήρια περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, η κάρτα εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα. Όταν η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ παύει να ισχύει, διαγράφεται αυτόματα από το Gov.gr Wallet χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Η υλοποίηση των νέων λειτουργιών έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για την λειτουργία της αναβάθμισης της Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ, η υλοποίηση έγινε σε συνεργασία με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρώτε υγιεινά, γυμνάζεστε και όμως δεν χάνετε βάρος; Ποιο είναι το βασικό εμπόδιο και πώς θα το ξεπεράσετε, σύμφωνα με ειδι...

Στα νύχια των ποδιών μπορεί να κρύβεται ο κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα – Τι έδειξε μελέτη

Βουλή: Την ερχόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής για το αγροτικό

Προϋπολογισμός: Στα 8 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025 – Τι έδειξαν τα στοιχεία για τα έσοδα από φόρους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:33 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη ποινική διαπραγμάτευση για παράνομες επιδοτήσεις – 7 αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα επέστρεψαν 165.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠ...
13:10 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από κτίριο Πολεοδομίας

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ένας άνδρας απειλεί να π...
13:02 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ροδόπη: Νεκρός ο αγνοούμενος αγρότης – Το τρακτέρ του είχε βυθιστεί στον ποταμό Λίσσο

Επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον τραγικό τρόπο οι φόβοι για την τύχη του 84χρονου αγρότη, που αναζη...
12:50 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να απαντήσω, φοβάμαι για τη ζωή μου» – Έγινε και κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων μετά τις μαραθώνιες απολογίες

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για τις μαραθώνιες συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι