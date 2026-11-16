Γιώργος Μαζωνάκης: Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια κατέθεσε μήνυση στην κατηγορούμενη γιατρό – Παρουσίασε σοβαρά προβλήματα έπειτα από δύο πλασμαφαιρέσεις

Νέα καταγγελία σε βάρος της προφυλακισμένης γιατρού της Καρνεάδου έρχεται στο φως, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μια 63χρονη Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια υπέβαλε μήνυση για σωματική βλάβη σε βάρος της 56χρονης, υποστηρίζοντας ότι παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας έπειτα από δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της γιατρού, τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με το MEGA, η γυναίκα ταξίδεψε από την Κύπρο, όπου διαμένει μόνιμα, στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, προκειμένου να προσφύγει στις ελληνικές Αρχές. Όπως κατήγγειλε, επισκέφθηκε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 17 Νοεμβρίου 2025 για την πρώτη συνεδρία πλασμαφαίρεσης, ενώ δύο ημέρες αργότερα υποβλήθηκε και σε δεύτερη θεραπεία, για τις οποίες κατέβαλε συνολικά 6.440 ευρώ.

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπείας στο ξεκίνημα της πλασμαφαίρεσης, η 56χρονη ιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα αυτό να μου δημιουργήσει τρομερούς πόνους και στα δύο νεφρά σαν μαχαιριές, όπου και της είπα να σταματήσει την αύξηση. Μετά και από τη δεύτερη θεραπεία πρήστηκα σε όλο μου του σώμα, δεν μπορούσα να ταξιδέψω από τους πόνους, πήρα τηλέφωνο την ιατρό και εκείνη με απέφευγε, μου έλεγε ότι βρίσκεται στο εξωτερικό και να μην ανησυχώ. Μετά τις θεραπείες που έκανα διαγνώστηκα με αναιμία», περιγράφει στη μήνυσή της η 63χρονη.

Η γυναίκα δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία αμέσως μετά τις θεραπείες, καθώς είχε επιστρέψει στην Κύπρο. Αποφάσισε να προσφύγει τώρα στις ελληνικές Αρχές, μετά την ενημέρωσή της για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε υποβληθεί σε αντίστοιχη θεραπεία στο ίδιο ιατρείο.

Για την καταγγελία έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ έχει ενημερωθεί και ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση.