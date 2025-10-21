Γιώργος Φλωρίδης: Πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της ελληνικής Δικαιοσύνης, παρουσίασε ο υπουργός

Κτιριακό πρόγραμμα ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της ελληνικής Δικαιοσύνης παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με ορίζοντα το 2027 για το σύνολο των έργων.

της Άννας Κανδύλη

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Δέκα νέα δικαστικά μέγαρα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανέγερση δέκα νέων δικαστικών μεγάρων σε Αιγαίο, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Πύλο, Κω, Λαμία, Σέρρες και Χίο, καθώς και εκτεταμένες επισκευές και ανακατασκευές δεκάδων δικαστικών κτιρίων σε όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα προβλέπεται προσθήκη ορόφου στο Πρωτοδικείο επί της Λουκάρεως, καθώς και αναμόρφωση των κτιρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα ανεγερθεί και νέο κτίριο.

Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από:

240 εκατ. ευρώ μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

130 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

130 εκατ. ευρώ από το ΤΑΧΔΙΚ.

Από το ΤΑΧΔΙΚ, 64,5 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε έργα της περιφέρειας και 65 εκατ. ευρώ στα έργα της πρώην Σχολής Ευελπίδων και του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για «ένα πρόγραμμα που αλλάζει τον χάρτη των δικαστικών υποδομών της χώρας» καθώς «είτε με νέα κτίρια είτε με εκτεταμένες ανακαινίσεις, όλα τα δικαστήρια θα αποκτήσουν σύγχρονες, λειτουργικές και ανθρώπινες εγκαταστάσεις». Όπως εξήγησε, οι ΣΔΙΤ αφορούν μεγάλα έργα, όπως τα δικαστικά μέγαρα σε Έδεσσα, Σέρρες, Κιλκίς, Λαμία, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 240 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο προχωρά επίσης σε νέα δικαστικά μέγαρα σε Αλεξανδρούπολη και Γιαννιτσά, καθώς και στην ανακατασκευή του ιστορικού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής (6,5 εκατ. ευρώ). Επίσης προβλέπονται νέες αίθουσες για το Εφετείο Μυτιλήνης.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η αναδιοργάνωση των δικαστικών σχηματισμών μέσω του Δικαστικού Χάρτη —από 227 σε 113— αποτέλεσε τη βάση για τον νέο σχεδιασμό. «Με τον νέο Δικαστικό Χάρτη κανένας πολίτης δεν απέχει πάνω από 35 λεπτά από δικαστήριο στην ηπειρωτική χώρα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το 2030.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λίασκος αναφέρθηκε λεπτομερώς στα έργα που πραγματοποιούνται πανελλαδικά σύμφωνα με το πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι από το ΤΑΧΔΙΚ διατέθηκαν συνολικά μέχρι τώρα 64.489.166 ευρώ.