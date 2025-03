Φθιώτιδα: Δύο τραυματίες και ζημιές από τα επεισόδια μεταξύ οπαδών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο ελαφρά τραυματίες και ζημιές στο λεωφορείο όπου επέβαιναν οπαδοί, είναι το αποτέλεσμα των επεισοδίων που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής (2/3) στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ που επέβαιναν σε λεωφορεία. Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν τα λεωφορεία σταμάτησαν για φαγητό σε επιχείρηση στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το trikalanews.gr, το λεωφορείο των οπαδών της ΑΕΚ, που είχε ξεκινήσει από τα Τρίκαλα με προορισμό την Αθήνα για το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός, έκανε στάση στον Άγιο Κωνσταντίνο για φαγητό. Την ίδια στιγμή, κατέφθασαν στον ίδιο χώρο δύο λεωφορεία με οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν από Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν αγώνα ποδοσφαίρου σάλας της ομάδας τους.

Μόλις οι δύο πλευρές συναντήθηκαν, τα αίματα άναψαν και ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο οπαδοί της ΑΕΚ, ενώ, όπως φαίνεται και στις εικόνες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα, προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο λεωφορείο που τους μετέφερε.

Μετά την επίθεση, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ επιβιβάστηκαν ξανά στα λεωφορεία τους και αποχώρησαν από το σημείο. Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό τους, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συμπλοκή.

02.03.2025🇬🇷Streetfight PAOK – AEK, 2 PAOK busses were going to Athens for futsal game and stopped at a restaurant. AEK fans for the derby vs Olympiacos and stopped to the same parking without knowing that PAOK fans were there. PAOK fans understood that they were aek fans and… pic.twitter.com/6nvK9KiJp8

