Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Άργος Ορεστικό Enikos Newsroom 18:45, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 κοινωνία Πηγή: ΕΡΤ Φωτιά εν υπαίθρω εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) έξω από το Άργος Ορεστικό. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η πυρκαγιά καεί κοντά στο παλιό πεδίο βολής. 