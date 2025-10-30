Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Άργος Ορεστικό

Φωτιά εν υπαίθρω εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) έξω από το Άργος Ορεστικό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η πυρκαγιά καεί κοντά στο παλιό πεδίο βολής.