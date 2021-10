Zagori Fiction Days 2: Φεστιβάλ και Διεθνείς Συναντήσεις Τηλεοπτικής Μυθοπλασίας

Για δεύτερη χρονιά διεξήχθησαν, από τις 29 Σεπτέμβρη με 3 του Οκτώβρη, στο χωριό Βίτσα, στο Ζαγόρι της Ηπείρου, οι Zagori Fiction Days 2 (2021), οι καινοτόμες, διεθνείς συναντήσεις τηλεοπτικής μυθοπλασίας, με αντικείμενο τις διασκευές βιβλίων σε τηλεοπτικές σειρές, χάρη στη συνεργασία και συμπαραγωγή δύο ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, του γαλλικού SERIES BALKANS και του ελληνικού ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΧΩΡΑ.

Με το πλούσιο πρόγραμμά τους (προβολές, μάστερκλας, εργαστήρια, διαγων ισμοί σεναρίου πιλότων, pitchings, συναντήσεις) και την ενθουσιώδη υποδοχή των επαγγελματιών, οι εκδηλώσεις του Zagori Fiction Days (2020 και 2021) κατάφεραν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική οπτικοακουστική βιομηχανία των Βαλκανίων, της Ευρώπης και του κόσμου, φιλοδοξώντας να γίνουν το ευρωπαϊκό και διεθνές σημείο αναφοράς των επαγγελματιών (συγγραφείς, εκδότες, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί, τηλεοπτικοί σταθμοί, θεσμικοί οπτικοακουστικοί φορείς) της παγκόσμιας μυθιστορηματικής και τηλεοπτικής μυθοπλασίας και παραγωγής, λειτουργώντας ταυτόχρονα, ως φεστιβάλ και ως πλατφόρμα δικτύωσης και συναντήσεων επαγγελματιών του οπτικοακουστικού χώρου…

Στο Zagori Fiction Days 2 συμμετέχουν επιφανείς επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, άνθρωποι κλειδιά στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής της τηλεοπτικής μυθοπλασίας, υψηλά στελέχη ευρωπαϊκών και διεθνών τηλεοπτικών σταθμών, φεστιβάλ και πολιτιστικών φορέων από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Ανάμεσα στους Έλληνες προσκεκλημένους του Zagori Fiction Days 2 (2021) : η συγγραφέας και σεναριογράφος Κατερίνα Μπέη, ο σεναριογράφος Νίκος Απειρανθίτης, o συγγραφέας και σεναριογράφος Βαγγέλης Μπέκας, ο μουσικοσυνθέτης Γιάννης Γαλίτη ς, ο τηλεοπτικός και κινηματογραφικός παραγωγός Διονύσης Σαμιώτης, ο δημοσιογράφος των Βαλκανίων Σταύρος Τζίμας, η Μαρία Κουφοπούλου προϊστάμενη στο Τμήμα Συμπαραγωγών της ΕΡΤ, η αν. προϊσταμένη του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Λίνα Μυλωνάκη και η σύμβουλος παραγωγών και συντονίστρια οπτικοακουστικών έργων του Film Office Διονυσία Αρβανίτου, ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Βαρδαριν ός. Ανάμεσα στους ξένους προσκεκλημένους του Zagori Fiction Days 2 (2021): ο Ariel Achille Kyrou δοκιμιογράφος, κριτικός βιβλίου, μουσικής και νέων τεχνολογιών, υιός του Ελληνογάλλου σκηνοθέτη Άδωνι Κύρου, ο Κοσοβάρος σεναριογράφος, σκηνοθέτης και τηλεοπτικός παραγωγός Ben Apolloni, ο Ελληνοαλβανός παρουσιαστής τηλεοπτικών παιδικών εκπομπών Κώστας Ζόγκα, η Σέρβα παραγωγός Snezana van Houwelingen και ο σέρβος σκηνοθέτης Goran Stankovic της εταιρείας This and That Productions, οι Βορειομακεδόνες παραγωγοί της εταιρείας OXO Ilija Tiricovski και Pece Taleski.

Με το Zagori Fiction Days η Ήπειρος τοποθετείται στον διεθνή χάρτη της δημιουργικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας ως ένας νέος, μοναδικός, παγκόσμιος προορισμός για τους επαγγελματίες και τα ανερχόμενα ταλέντα της μυθιστορηματικής και τηλεοπτικής μυθοπλασίας.

Το Zagori Fiction Days υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον ΕΚΟΜΕ, την Περιφέρεια Ηπείρου και τους χορηγούς Zagori Suites, την Οικογένεια Μπέκα, το Aggelon Katafygio. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ3, ΕΡΤ Ιωαννίνων.