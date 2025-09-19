Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Μία σοβαρή υπόθεση ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025 εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας έκρηξη και φθορά στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας που ανέλαβε την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των δραστών, όσο και για τα κίνητρα της επίθεσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

Ρεύμα: Φόβοι για αυξήσεις τον Οκτώβριο – Τι πρέπει να προσέχετε στην αναζήτηση τιμολογίου

Τέλος το παλιό δίπλωμα οδήγησης – Μέχρι πότε θα πρέπει να αποκτήσετε το νέο σε μορφή κάρτας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το νούμερο 7 στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:23 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Έκρηξη στην Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στο Τσοτύλι

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, σε μάντρα με ...
20:17 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Αχαρνές: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε εργοστάσιο ξυλείας – Ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Σεπτεμβ...
20:07 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Minoan Lines: Η ανακοίνωση για το πλοίο που δεν έδεσε στη Μήλο λόγω καιρού – «Υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Minoan Lines για τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης (18/9) σε δρομολόγ...
19:55 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 15χρονου από περιοχή της Αθήνας.  Η ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος