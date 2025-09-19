Μία σοβαρή υπόθεση ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025 εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας έκρηξη και φθορά στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας που ανέλαβε την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των δραστών, όσο και για τα κίνητρα της επίθεσης.