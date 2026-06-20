Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλευόταν αλλοδαπές γυναίκες μέσω «γραφείου» ερωτικών ραντεβού – 4 συλλήψεις 

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών γυναικών με σκοπό τη γενετήσια και οικονομική εκμετάλλευσή τους μέσω «γραφείου» ερωτικών ραντεβού.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν σε 4 συλλήψεις, ενώ μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη,MDMA, δισκία τύπου ecstasy, υγρή κεταμίνη, καθώς και εξοπλισμός νόθευσης και τυποποίησης ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθησαν αρχηγικό μέλος του κυκλώματος και 3 ακόμη άτομα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών γυναικών με σκοπό τη γενετήσια και οικονομική εκμετάλλευσή τους μέσω «γραφείου» ερωτικών ραντεβού.

Συνελήφθησαν -3- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, καθώς και ένα ακόμη άτομο, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Ιουνίου 2026, στην Αθήνα, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και των εξειδικευμένων Μ.Κ.Ο. «OUR RESCUE» και «Α21».

Πρόκειται για ημεδαπό ηλικίας 26 ετών, δύο αλλοδαπούς ηλικίας 27 και 19 ετών, καθώς και αλλοδαπή γυναίκα ηλικίας 31 ετών, σε βάρος των οποίων, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση-εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων- γενετήσια εκμετάλλευση, μαστροπεία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Η καταγγελία

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε καταγγελία αλλοδαπής γυναίκας- θύματος εμπορίας ανθρώπων, ενώ ακολούθησε έρευνα του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, η οποία υποστηρίχτηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Η.Π.Α (H.S.I).

Η γυναίκα κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, ενώ βρισκόταν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Αθήνας. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετέβησαν στο σημείο, την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας,όπου προέκυψαν ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος, ο 26χρονος και ο 19χρονος, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, για τη στρατολόγηση -με τη χρήση απατηλών μεσών και ψευδών υποσχέσεων- και τη μεταφορά γυναικών από τη Λατινική Αμερική, με σκοπό την κατ’ επάγγελμά και από κερδοσκοπία γενετήσια εκμετάλλευση τους.

Ως μέσο άσκησης πίεσης προβαλλόταν η απαίτηση εξόφλησης χρέους, το οποίο αποδιδόταν στις γυναίκες με προσχηματικές αιτιολογίες, ενώ πρόσθετο μέσο ελέγχου και δημιουργίας σχέσης εξάρτησης αποτελούσε και η προτροπή στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πωλούνταν από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι ο 26χρονος ήταν το αρχηγικό μέλος, το οποίο καθόριζε τις αμοιβές των εκδιδόμενων γυναικών, επέβαλλε τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους, απαιτούσε συνεχή λογοδοσία ως προς τα έσοδα και τις μετακινήσεις τους και ασκούσε εποπτεία σχετικά με τη συμμόρφωσή τους στις εντολές του.

Παράλληλα, είχε αναλάβει την οργάνωση της αποστολής των εκδιδομένων γυναικών για την πραγματοποίηση ερωτικών συνευρέσεων με πελάτες σε ξενοδοχεία και οικίες της Αττικής. Η διαφήμιση και ο κανονισμός των ερωτικών ραντεβού των γυναικών κανονίζονταν μέσω της συνεργασίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης με «γραφείο» ερωτικών ραντεβού που λειτουργούσε μέσω ιστοσελίδας.

Ο 19χρονος, εντόπιζε γυναίκες από το εξωτερικό που βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση και με τη χρήση απατηλών μέσων, αποσπούσε τη συναίνεσή τους προκειμένου να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, για να εργασθούν ως εκδιδόμενες, ενώ παράλληλα προέβαινε στην παρακράτηση των ταξιδιωτικών εγγράφων τους καθώς και στην επιτήρηση τους ανά διαστήματα.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν το ρόλο επιτήρησης των κινήσεων των γυναικών, παρακολούθησης της εφαρμογής των περιοριστικών όρων που τους είχαν επιβληθεί, καθώς και τη μεταφορά τους στις τοποθεσίες πραγματοποίησης των ερωτικών συνευρέσεων.

Και δεύτερο κύκλωμα από τα ίδια άτομα

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η δράση και δεύτερης εγκληματικής ομάδας, αποτελούμενης από τα ίδια μέλη με την πρώτη, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή, αποθήκευση, κατοχή, μεταφορά, διακίνηση και πώληση ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ άλλων MDMA, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και δισκίων ecstasy και κεταμίνης.

Όπως προέκυψε, οι ναρκωτικές ουσίες αποθηκεύονταν στην οικία που διέμεναν ο 26χρονος και η 31χρονη, η οποία είχε αναλάβει και την φύλαξή τους. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τις ναρκωτικές ουσίες διέθεταν προς πώληση, ο 27χρονος και ο 19χρονος προς εκδιδόμενες γυναίκες.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασίες με MDMA σε κρυσταλλική μορφή μεικτού βάρους -174- γραμμαρίων,

υγρή κεταμίνη,

μπολ με πιθανόν ροζ κοκαΐνη καθαρού βάρους -25- γραμμαρίων,

-13- δισκία τύπου ecstasy,

συσκευασία με αποξηραμένα ψυχοτρόπα μανιτάρια μεικτού βάρους -2,13- γραμμαρίων,

συσκευασία με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη σε κρυσταλλική μορφή συνολικού μεικτού βάρους -208- γραμμαρίων,

συσκευασίες με κάνναβημεικτού βάρους-16- γραμμαρίων,

εξοπλισμός και υλικά νόθευσης, τυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

πτυσσόμενη μεταλλική σιδηρογροθιά,

Ι.Χ. αυτοκίνητο και δίκυκλο,

νομιμοποιητικά έγγραφα τρίτων προσώπων,

παραστατικά μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

μαύρη κουκούλα πλήρους κάλυψης κεφαλής,

κινητά τηλέφωνα, φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές και

-3.315- ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε -3- αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες διασώθηκαν από τις οικίες των ανωτέρω κατηγορούμενων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.