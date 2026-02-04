Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή στη Θεσσαλονίκη

Εξαφανίστηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος Αλί Μέγκαχεντ.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα Τετάρτη για την εξαφάνιση του παιδιού και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αλί Μέγκαχεντ έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.