Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή στη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη από το

  • Εξαφανίστηκε χτες Τρίτη 3 Φεβρουαρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος Αλί Μέγκαχεντ.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα Τετάρτη για την εξαφάνιση του παιδιού και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
  • Ο Αλί Μέγκαχεντ έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Εξαφανίστηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος Αλί Μέγκαχεντ.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα Τετάρτη για την εξαφάνιση του παιδιού και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αλί Μέγκαχεντ έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

ΕΚΑΒ: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία φιλάθλου του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την παραμονή και την ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:29 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: Συγκλονίζει δύτης που ανέσυρε 12 σορούς – «Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ»

Για τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε στα ανοιχτά της Χίου, μίλησε ο δύτης Βαγγέλης Κυρίθρα...
19:17 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Δύο τραυματίες σε τροχαίο στη Γλυφάδα – Τούμπαρε αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (4/2) στη διασταύρωση των οδών Ναπολέοντος...
18:41 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Έρχεται ραγδαία επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις προβλέπεται από ...
18:32 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: «Δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα του σκάφους» λένε πηγές του Λιμενικού Σώματος

Η θερμική κάμερα, που διαθέτει το σκάφος που ενεπλάκη στο ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα