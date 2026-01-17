Εύβοια: Μεγάλες ζημιές από την φωτιά σε διώροφο σπίτι – Τρία άτομα στο νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης σε διώροφο σπίτι στην Χαλκίδα, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σπίτι κοντά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή, όπως φαίνεται και στις εικόνες.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, με 30 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες κατοικίες.

Τρία άτομα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρονται αυτή την ώρα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Παράλληλα, εκκενώθηκαν προληπτικά τα διπλανά σπίτια.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα των δυνάμεων είναι η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

