Ευρυτανία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δομιανοί – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη περιοχή Δομιανοί Ευρυτανίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:20.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Καρπενησίου για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας