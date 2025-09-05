ΕΟΠΥΥ: Προσοχή για απάτη μέσω phishing – Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά e-mail και τι να κάνετε

Την προσοχή των πολιτών για ηλεκτρονική απάτη με παραπλανητικά e-mail (phishing) εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, τα εν λόγω μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον ΕΟΠΥΥ και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες.

«Στόχος τους είναι να σας παροτρύνουν να πατήσετε έναν σύνδεσμο για να προχωρήσει η διαδικασία, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών σας κωδικών ή άλλων προσωπικών σας δεδομένων», τονίζει ο ΕΟΠΥΥ.

Πώς να αναγνωρίσετε το απατηλό μήνυμα:

Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.λπ.

Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου σας.

Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

Αίσθημα Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να σας πιέσει να δράσετε άμεσα.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα:

Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.

Μην απαντήσετε στο μήνυμα.

Ακόμη και αν πατήσετε στον σύνδεσμο ή απαντήσετε στο μήνυμα, μην δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

Διαγράψτε άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο και έχετε εισάγει στοιχεία:

Επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας.

Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).

Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών.

Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε τέτοιου είδους μήνυμα αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης τέτοιων μηνυμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

