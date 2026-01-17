Έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων από τις χαμηλές θερμοκρασίες σε Αθήνα και Πειραιά

  • Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Δήμοι Αθηναίων και Πειραιά, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων ενόψει της αναμενόμενης σημαντικής πτώσης της θερμοκρασίας.
  • Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε λειτουργία θερμαινόμενο χώρο φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού από τις 20:00 του Σαββάτου, ενώ οι ομάδες Street Work θα επιχειρούν 24ωρες, παρέχοντας βοήθεια και είδη πρώτης ανάγκης. Πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία με αστέγους στα τηλέφωνα 210-5246515/6 και 1595.
  • Αντίστοιχα, ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί από τις 17:00 του Σαββάτου τη δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» σε 24ωρη βάση, σε συνεργασία με τον Όμιλο Unesco Πειραιώς και Νήσων.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Πειραιά καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην πόλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 20:00 και μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα με στόχο τη στήριξη και την ασφάλεια των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα:

  • Τίθεται σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, (Κοζάνης 4, 210-3423716), όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.
  • Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
  • Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email [email protected].
  • Αναφορές για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί, για την προστασία των πολιτών, θερμαινόμενο χώρο, λόγω των  χαμηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με το προγνωστικό δελτίο της  Ε.Μ.Υ.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά (Μυκάλης 51, Καμίνια, τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077).

