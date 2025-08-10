ΕΔΕ για το περιστατικό με το ασανσέρ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Enikos Newsroom

κοινωνία

νοσοκομείο

Διευκρινίσεις, σχετικά με το περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», δίνει η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, η οποία για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σήμερα και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:08 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 10/8/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (10/8), η υπ΄αριθμόν 2947 κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στο...
21:34 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Σοκ στην Αχαΐα: Εντοπίστηκε πτώμα σε παραλία 

«Συναγερμός» σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στη Δυτική Αχαΐα, καθώς ξεβράστηκε πτώμα στην παρ...
20:58 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Σεισμός στην Τουρκία: «Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο» λέει στο enikos.gr ο Ευθύμιος Λέκκας για τα 6,1 Ρίχτερ

«Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας για τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ ...
20:32 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Στεφάνη Πρέβεζας 

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια