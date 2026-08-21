Δράμα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Αυγούστου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο, στο Άνω Νευροκόπι Δράμας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:30, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να αναπτύσσονται στην περιοχή για την αντιμετώπιση του μετώπου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Νευροκοπίου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας, το οποίο αναμένεται να εξετάσει τα στοιχεία από την περιοχή.